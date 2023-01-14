Документи, знайдені в колишньому офісі президента США Джо Байдена, мають найвищий рівень секретності

Секретні документи, знайдені в колишньому кабінеті президента США Джо Байдена, містять матеріали під грифом «цілком таємно».

Про це пише BBC.

У Сполучених Штатах державні документи мають три основних рівня секретності: конфіденційний, секретний і цілком таємний. Витік надсекретної інформації може завдати серйозної шкоди.

Серед близько 10 матеріалів, знайдених у закритій шафі аналітичного центру «Пенн Байден», були файли під грифом «цілком таємно», а в будинку американського президента в штаті Делавер таких документів не було.

У Білому домі заявили, що ці файли загубили випадково і що адміністрація повністю відкрита для співпраці під час розслідування.

Представники Республіканської партії в Палаті представників США розпочали власне розслідування після того, як генеральний прокурор Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора для зʼясування обставин інциденту.

Республіканці також закликають Білий дім оприлюднити журнали відвідувачів будинків Джо Байдена, але в адміністрації президента не повідомили, чи нададуть цю інформацію.