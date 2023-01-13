Російський вірус заблокував Королівську пошту Великої Британії

Королівську пошту Великої Британії (Royal Mail) атакував вірус, який розробили російські хакери.

Як повідомляє BBC, компʼютерні системи, які Royal Mail використовує для відправки посилок за кордон, були атаковані вірусом-вимагачем Lockbit. Цей вірус шифрує дані та блокує системи.

«Ваші дані викрадено та зашифровано», — цитує BBC повідомлення, яке залишили хакери.

Очікується, що кіберзлочинці вимагатимуть від британської Королівської пошти мільйони доларів, хоча джерела, близькі до розслідування, кажуть, що існують обхідні шляхи, щоб відновити роботу системи.

Королівська пошта вважається критичною національною інфраструктурою, тобто має вирішальне значення для економіки Великої Британії. Представник Національного агентства боротьби зі злочинністю заявив, що йому відомо про інцидент із Royal Mail, і він працює разом із Національним центром кібербезпеки, щоб зʼясувати його вплив.