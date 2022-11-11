Поліція Австралії звинуватила російських хакерів у кібератаці на страхову компанію

Федеральна поліція Австралії заявила, що масштабну кібератаку на страхову компанію Medibank здійснили російські хакери. Через їхнє втручання постраждали дані майже 10 мільйонів клієнтів.

Про це пише Reuters.

Комісар федеральної поліції Австралії (AFP) Ріс Кершоу звинуватив в атаці на Medibank групу кіберзлочинців, яка, ймовірно, відповідальна й за інші великі злами по всьому світу. За його словами, поліція встановила імена злочинців, але поки не називатиме їх.

«Щодо злочинців: ми знаємо, хто ви. Крім того, федеральна поліція Австралії має значні успіхи в передачі закордонних злочинців до Австралії, щоб вони постали перед правосуддям», — зазначив Кершоу.

Він додав, що австралійська поліція проведе переговори з російськими правоохоронними органами щодо цих людей.