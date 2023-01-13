В Україну йде потепління — «Укренерго» прогнозує зменшення дефіциту електроенергії в системі

В енергосистемі досі зберігається значний дефіцит потужності, особливо в ранкові та вечірні години. Однак уже цими вихідними очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій — щоб їх попередити, застосовуються аварійні відключення.