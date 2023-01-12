У 9 областях вже вранці почалися аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання

В енергосистемі досі зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Щоб у системі зберігався баланс, усім областям надали ліміти споживання, але вже зранку в девʼяти областях ці ліміти були перевищені — через це там застосували аварійні відключення.
Загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворог окупував низку електростанцій, серед яких найбільша — Запорізька АЕС.
- Україна з 1 січня вже розпочала невеликий імпорт електроенергії з Європи. Із часом його планують наростити.