Міненерго: Україна вже почала «невеликий імпорт» електроенергії з Європи

Україна з 1 січня вже розпочала невеликий імпорт електроенергії з Європи. Із часом його планують наростити.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Інтерфакс.
«Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це, відповідно, впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях», — сказав він.
За його словами, обсяги імпорту залежатимуть від ремонту інфраструктури та входження в роботу найближчими днями деяких енергоблоків. Також багато залежатиме від майбутніх обстрілів.
Галущенко зазначив, що закупівлею електрики зараз займаються багато трейдерів — як державних, так і приватних.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури.