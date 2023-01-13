Українська розвідка: росія намагається створити двохмільйонну армію

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росія намагається створити двохмільйонну армію.

Під час першої хвилі мобілізації до лав російського війська призвали 300 тисяч осіб. Найближчими днями може стартувати друга хвиля, яка має на меті добрати ще 500 тисяч. Таким чином, чисельність ворожого війська сягне 2 млн осіб, з урахуванням стратегічного резерву.

В росії вже активно готуються до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни в закони рф, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.