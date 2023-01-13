The Guardian: Борис Джонсон планує четвертий від початку війни візит до Києва

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує відвідати Київ. Це може стати його четвертим візитом в Україну від початку великої війни — перші три були за часів премʼєрства.

Про це пише The Guardian, посилаючись на обізнані джерела.

Журналісти зазначають, що Джонсон поділився такими планами зі своїми друзями. Джерела видання в українських владних колах також підтвердили можливість візиту, але наразі невідомо, про які дати йдеться.

Ідея такого візиту певною міру здивувала союзників чинного премʼєра Британії Ріші Сунака, оскільки ті вважають некоректними візити Джонсона.

Один із близьких до Сунака міністрів припустив, що Джонсон намагається створити собі «образ Черчилля», а голова оборонного комітету в Палаті громад Тобіас Елвуд зазначив, що Джонсон не повинен втручатися в офіційні відносини України та Британії.