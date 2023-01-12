Пентагон не бачить ознак підготовки росії до наступу на Україну з боку Білорусі

Міністерство оборони США не бачить ознак підготовки росії до наступу на Україну з території Білорусі.
Про це на брифінгу заявив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.
«Ми знаємо, що російські та білоруські військові проводять спільні навчання. Проте наразі немає ознак підготовки до будь-яких наступальних дій», — сказав генерал. Райдер додав, що Штати продовжать стежити за ситуацією.
Також генерал розповів, що наступного тижня в Німеччині почнеться навчання українських військових з використання бойових машин піхоти Bradley. За словами Райдера, ця підготовка триватиме кілька тижнів.
- Із 16 січня до 1 лютого в Білорусі пройдуть спільні з росією навчання бойової авіації. Для цього задіють усі військові аеродроми та полігони ЗС Білорусі.