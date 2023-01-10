У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у російську війну проти України, навіть попри спільні навчання.

Про це під час телефонного брифінгу сказала заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє пресслужба Пентагону.

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що росія планує мобілізувати 500 тисяч військових для наступу з території Білорусі.

«Ми точно знаємо, що росіяни і білоруси будуть тренуватися разом. Утім, ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми вважаємо, що це просто тренування», — сказала представниця Пентагону.