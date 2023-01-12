Міноборони планує відкрити в усіх регіонах України реабілітаційні центри для колишніх військовополонених

Міністерство оборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених. Їх хочуть запустити в усіх регіонах України.

Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Перший такий центр відкрили 11 січня в Миколаєві. Маляр розповіла, що після перемовин та обміну українських полонених їх чекає постізоляційний період.

«Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває в усіх регіонах України філії, щоб родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання», — зазначила вона.

У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.