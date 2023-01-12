Зʼїзд суддів обрав останніх членів Вищої ради правосуддя — це має розблокувати її роботу

Зʼїзд суддiв обрав за своєю квотою трьох членів Вищої ради правосуддя. Це дає змогу розблокувати роботу ради.

Про це повідомляє «Суспільне».

Новими членами ВРП стали Тетяна Бондаренко з Миколаївського апеляційного суду, Олена Ковбій з Херсонського адміністративного окружного суду та суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Сергій Бурлаков.

Таким чином, судді заповнили вже всі вісім вакансій, і Вища рада правосуддя зможе розпочати свою роботу.

Разом з тим, Центр протидії корупції раніше висловлював зауваження щодо двох із цих суддів. Бурлаков до обрання суддею працював адвокатом у Харкові і був тісно повʼязаний з родиною нардепа від забороненої ОПзЖ Олександра Фельдмана. І Бурлаков, і його родичі, за даними ЦПК, відвідували росію після анексії Криму. Батько судді проживав на території росії і був її громадянином.

За даними активістів, суддя Миколаївського апеляційного суду Бондаренко також має системні проблеми з декларуванням та звʼязки з росією. Суддя занижувала вартість двох своїх автомобілів Lexus та приховувала факти адмінпорушень під час кермування авто. Також вона ухвалювала рішення, не перебуваючи на робочому місці. Окрім того, брат судді є громадянином росії, а сестра періодично туди їздить.