До Вищої ради правосуддя обрали пʼять нових членів

Рада суддів України оголосила результати обрання 5 нових членів Вищої ради правосуддя.

Ними стали:

суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова;

суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець;

суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова;

суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Сасевич;

суддя Верховного суду Григорій Усик.

У складі Вищої ради правосуддя має бути 21 член, десятьох із них обирають на зʼїзді суддів України серед суддів чи суддів у відставці, ще по двох членів призначає президент, Верховна Рада, зʼїзд адвокатів України, Всеукраїнська конференція прокурорів та зʼїзд представників юридичних закладів вищої освіти та наукових установ.

Саме Вища рада правосуддя надалі призначатиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), яких обиратимуть терміном на чотири роки за результатами конкурсу. ВККС займатиметься добором нових і переатестацією чинних суддів.

У складі ВККС має бути 16 членів.

Центр протидії корупції зазначає, що у них є питання до кожного з обраних суддів за різні «огріхи» у карʼєрі.

Завтра відбудеться другий тур, під час якого делегати спробують обрати ще кількох членів ВРП.