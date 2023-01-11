Українці придбали в «Дії» військових облігацій вже на 250 мільйонів гривень

Українці вже придбали у застосунку «Дія» військових облігацій на 250 мільйонів гривень. Це понад 250 тисяч різних облігацій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Усе для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодару та інших тимчасово окупованих міст», — зазначив він.

Федоров нагадав, що під час придбання облігації в «Дії» не потрібно платити комісію продавцю або податок з отриманого доходу.