Британський уряд уперше підтвердив намір передати ЗСУ танки

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує передати Збройним силам України танки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на речника британського уряду.

Він повідомив журналістам, що премʼєр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса найближчими тижнями працювати з партнерами, щоб посилити підтримку України, зокрема танками.

«Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть змінити правила гри для українців», — заявив представник британського уряду.

Раніше Sky News оприлюднила інформацію, що Велика Британія розглядає можливість надання ЗСУ 10 танків FV4034 Challenger 2. Однак питання ще остаточно не вирішене.