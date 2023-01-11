Після звільнення Херсону на Миколаївщину повернулися близько 100 тисяч людей

Після звільнення Херсону в Миколаївську область повернулися близько 100 тисяч людей, з них 50—70 тисяч — безпосередньо до міста Миколаїв.

Про це сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі «Україна».

Попри повернення людей активність бізнесу залишається на доволі низькому рівні.

За словами Кіма, великий та середній бізнес не поспішає повертатися, бо йому потрібен час і гарантії безпеки. Щодо малих підприємств, які діють у сфері обслуговування, то вони потроху починають працювати.