Після звільнення Херсону на Миколаївщину повернулися близько 100 тисяч людей

Після звільнення Херсону в Миколаївську область повернулися близько 100 тисяч людей, з них 50—70 тисяч — безпосередньо до міста Миколаїв.
Про це сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі «Україна».
Попри повернення людей активність бізнесу залишається на доволі низькому рівні.
За словами Кіма, великий та середній бізнес не поспішає повертатися, бо йому потрібен час і гарантії безпеки. Щодо малих підприємств, які діють у сфері обслуговування, то вони потроху починають працювати.
- Від початку російського вторгнення росіяни активно обстрілювали Миколаїв та область через швидку окупацію Херсону. Крім того, вони перебили постачання води у місто.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні.