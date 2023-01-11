В Австралії помер кардинал Пелл — найбільш високопоставлений церковник, засуджений за педофілію

В Австралії помер кардинал Джордж Пелл — найбільш високопоставлений священнослужитель Католицької церкви, засуджений за педофілію.

Про це пише BBC.

Пелл помер від ускладнень після операції на стегні, повідомили церковні чиновники. Йому був 81 рік.

До 2014 року Пелл був архієпископом Мельбурна та Сіднея. Після цього його призначили главою секретаріату у справах економіки Ватикану. У 2016 році Пелла звинуватили в розбещенні дітей у середині 1990-х. Кардинал не зміг приїхати до Австралії через проблеми зі здоровʼям. У червні 2017 року Пелл взяв безстрокову відпустку у Ватикані й добровільно повернувся в Австралію для участі в судовому процесі.

У лютому 2019 року кардинала Джорджа Пелла визнали винним за пʼятьма пунктами звинувачення в непристойній поведінці та насильстві над дитиною. Кардинала засудили до 6 років увʼязнення. У серпні того ж року Джордж Пелл програв апеляцію в суді на вирок і виграв. До цього рішення він провів у в'язниці 13 місяців.