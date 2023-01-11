Генштаб: Окупанти позбавили 1,5 тисячі співробітників ЗАЕС доступу до станції

Російські загарбники позбавили доступу до Запорізької атомної електростанції півтори тисячі її співробітників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Працівники відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з «Росатомом». Тепер окупанти шукають новий персонал для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників через «націоналізацію» квартир місцевих жителів, які виїхали.