Генштаб: Окупанти позбавили 1,5 тисячі співробітників ЗАЕС доступу до станції

Російські загарбники позбавили доступу до Запорізької атомної електростанції півтори тисячі її співробітників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Працівники відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з «Росатомом». Тепер окупанти шукають новий персонал для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників через «націоналізацію» квартир місцевих жителів, які виїхали.
- У жовтні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустрічі з російською та українською сторонами щодо створення навколо ЗАЕС зони безпеки. У росії заявили, що не проти безпекової зони навколо Запорізької АЕС, але війська звідти виводити не збираються. Питання безпекової зони досі не вирішене.
- 2 листопада Запорізька атомна електростанція знову була повністю знеструмлена через російські обстріли. В «Енергоатомі» заявили, що обстріли та пошкодження ліній є черговою спробою загарбників підʼєднати станцію до російської енергосистеми.