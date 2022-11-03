Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена. Пального для генераторів вистачить на 15 діб

Запорізька атомна електростанція знову повністю знеструмлена через російські обстріли. У режимі повної відсутності електрики пального для дизель-генераторів вистачить на 15 діб.

Про це повідомили у компанії «Енергоатом».

Обстріли 2 листопада пошкодили дві останні високовольтні лінії звʼязку ЗАЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились усі 20 дизель-генераторів.

Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізували, працюють 9 дизель-генераторів. Пʼятий та шостий енергоблоки, які були в гарячому стані, переводять в холодний стан.

Через окупацію станції і втручання представників «росатому» в її роботу можливості українців щодо утримання ЗАЕС у безпечному режимі значно обмежені.

«Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу», — наголосили в «Енергоатомі».