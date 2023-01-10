Митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП судитимуть за підтримку окупації

За матеріалами Служби безпеки України судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП. За розповсюдження російської пропаганди, підтримку окупації та посягання на цілісність України йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У СБУ завили, що митрополит на одному з сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку воєнних злочинів росіян. Під час обшуків у нього знайшли прокремлівські агітки та літературу, а експертиза підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії митрополита кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу — ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Обвинувальний акт вже направили до суду.