Пентагон не підтвердив заяви росії про удари по казармах ЗСУ в Краматорську

У Пентагоні не підтвердили, але і не спростували заяви Міністерства оборони росії про «знищення пункту дислокації Збройних сил України» 7 січня у Краматорську на Донеччині.

Про це пише «Голос Америки».

«Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли у щось, і згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили, тому я закликаю вас сприйняти це з певною часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто кажу, ви знаєте, їхні заяви були здебільшого перебільшеними», — сказав чиновник Міністерства оборони США, відповідаючи на запитання журналістів.