Міноборони росії визнало загибель 89 своїх військових від удару ЗСУ по Макіївці

Міністерство оборони росії повідомило, що кількість загиблих від удару по базі окупантів у Макіївці Донецької області збільшилася.

Раніше росіяни визнали вбитими 63 своїх військових, а зараз повідомили про загибель 89 осіб. Серед них є заступник командира полку підполковник Бачурін. Окупанти також заявили, що систему HIMARS, з якої ЗСУ вели вогонь по Макіївці, нібито знищено.

Міноборони росії звинувачує в ударі самих військових. Там зазначили, що попри заборону російські солдати масово використовували мобільні телефони, і сигнал запеленгували українські захисники.

У британській розвідці вважають, що поряд із розташуванням російських військ могли зберігати боєприпаси. Є імовірність, що вони здетонували під час удару.