На російському аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків. «Схеми» показали супутникові знімки

На російському військовому аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків.
Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки бази в Саратовській області за 7 січня.
Наразі там базуються чотири стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та два надзвукові бомбардувальники Ту-160. У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.
- З цієї бази злітає стратегічна авіація, яка задіяна в ракетних ударах по Україні. Після атак на базу 5 і 26 грудня минулого року, чисельність літаків на аеродромі почала скорочуватись, а окупанти звели захисні бар’єри поряд зі злітною смугою.