Голова МЗС Кулеба: Україна засуджує дії протестувальників у Бразилії

Україна засуджує дії прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, які увірвалися до президентського палацу, будівлі Національного конгресу та Верховного суду в Бразилії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії. Демократичні інститути мають бути недоторканими. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду Лули да Сілва», — написав він.