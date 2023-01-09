Верховний суд Бразилії наказав ліквідувати табори протестувальників, які увірвались до будівель уряду

Верховний суд Бразилії наказав військовим упродовж 24 годин ліквідувати всі табори прихильників експрезидента Жаїра Болсонару, які напередодні захопили урядові будівлі.

«Абсолютно ніщо не виправдовує існування повних таборів терористів, які фінансуються різними спонсорами за невтручання цивільної та військової влади, що повністю підриває повагу до конституції», — заявив верховний суддя Олександр де Мораєс.

Якщо наказ не виконають, тоді командування Збройних сил, поліції та міністр оборони будуть притягнені до відповідальності.

Сполучені Штати та Європейський Союз також засудили масові заворушення, що тривають у Бразилії.

«Ми засуджуємо сьогоднішні напади на президентське крісло, Конгрес і Верховний суд Бразилії. Використання насильства для нападу на демократичні інститути завжди неприйнятне. Ми приєднуємося до Лули да Сілви із закликом до негайного припинення цих дій», — зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Позицію ЄС щодо подій у Бразилії висловив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Я вражений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу Бразиліа войовничими екстремістами. Повна підтримка Лули да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального Верховного суду», — сказав Боррель.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розпорядився залучити федеральні сили до відновлення порядку в столиці країни, де демонстранти увірвалися до урядових будівель.