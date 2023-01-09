НАБУ оголосило в розшук нардепку від «Слуги народу» Шол

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепку від «Слуги народу» Маргариту Шол.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Вона не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 мільйонів гривень. Вона підозрюється у вчиненні злочину за ч. 1 статті 366-2 (недостовірне декларування).