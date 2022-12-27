НАБУ оголосило про підозру нардепу Камельчуку через недостовірне декларування

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру нардепу від «Слуги народу» Юрію Камельчуку. Його підозрюють у недостовірному декларуванні.

Про це пише пресслужба НАБУ.

У Бюро не називають прізвища нардепа, але джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться саме про Камельчука.

Там розповіли, що нардеп вніс недостовірні дані в електронну декларацію за 2020 рік. Він не повідомив про те, що орендував два роки квартиру в центрі Києва, вартість якої становить 3,6 мільйона гривень.

Також Камельчук не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад $48,8 тисячі.

Нардепу оголосили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень, або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або обмеження волі на термін до двох років.