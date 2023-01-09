Потужний шторм охопив американський штат Каліфонія. Президент США Байден оголосив надзвичайну ситуацію

В американському штаті Каліфорнія стався потужний шторм, який спричинив повені та зсуви ґрунту.

Про це пише Associated Press.

У столиці штату, місті Сакраменто понад 60 тисяч споживачів наразі залишаються без електрики — пориви вітру швидкістю 97 км/год повалили дерева та пошкодили лінії електропередач.

Губернатор штату Гевін Ньюсом повідомив, що за останні 10 днів через негоду загинули 12 людей, і попередив про небезпеку нових штормів. Він закликав людей залишатися вдома.

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Через загрозу повені округ Сакраменто наказав евакуювати людей навколо міста Вілтон, де живуть приблизно шість тисяч людей.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті.

Зокрема, він уповноважив Міністерство внутрішньої безпеки й Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати всі зусилля з надання допомоги людям, які постраждали внаслідок стихійного лиха.