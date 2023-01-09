В Україні через похолодання зросло споживання електрики. Можливі відключення світла

Уранці 9 січня в Україні зросло споживання світла через доволі різке похолодання. Зокрема, більше електрики почали споживати промислові обʼєкти та бізнес.
Про це повідомили в Національній енергетичній компанії «Укренерго».
Аби зберегти баланс, усім областям виділили ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00.
Якщо споживачі перевищать ліміти, тоді енергетики застосують аварійне відключення світла.
Складною залишається ситуація у прифронтових регіонах на сході та півдні. Там унаслідок бойових дій значно пошкоджені мережі — цієї ночі росіяни знову обстріляли один з обʼєктів електроенергії на півдні України.
«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС», — додають в компанії.
В «Укренерго» закликали розумно споживати електрику та почергово вмикати енергомісткі прилади.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури.