В Україні через похолодання зросло споживання електрики. Можливі відключення світла

Уранці 9 січня в Україні зросло споживання світла через доволі різке похолодання. Зокрема, більше електрики почали споживати промислові обʼєкти та бізнес.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії «Укренерго».

Аби зберегти баланс, усім областям виділили ліміти споживання, які діють з 04:00 до 24:00.

Якщо споживачі перевищать ліміти, тоді енергетики застосують аварійне відключення світла.

Складною залишається ситуація у прифронтових регіонах на сході та півдні. Там унаслідок бойових дій значно пошкоджені мережі — цієї ночі росіяни знову обстріляли один з обʼєктів електроенергії на півдні України.

«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС», — додають в компанії.

В «Укренерго» закликали розумно споживати електрику та почергово вмикати енергомісткі прилади.