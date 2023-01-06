Премʼєр Шмигаль попередив, що через похолодання українцям потрібно бути готовими до екстрених відключень світла

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль попередив, що через похолодання українцям варто бути готовими до екстрених відключень світла. Також росія продовжує обстрілювати енергетичну систему.

Про це він розповів на засіданні уряду.

«Протягом пʼяти днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджені обʼєкти генерації та магістральних мереж. Також тривали обстріли енергетики на сході та на півдні», — зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що тепла погода та свята призвели до зниження споживання. Через це в українців на Новий рік світло майже не вимикали. Але з 5 січня споживання стало зростати, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі почали діяти графіки планових підключень.

Але з 6 січня очікується суттєве похолодання, тому варто бути готовими до екстрених відключень. Росіяни також готуються до чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.