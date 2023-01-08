ГУР: Удар по казармі в Макіївці був частиною плану для зриву нового наступу

Першого січня ЗСУ завдали удару по розташуванню російських мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці, щоб запобігти новому наступу окупантів.

Про це в інтервʼю італійській Corriere della Sera сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Це частина плану запобігання новому наступу росіян. Для них це була відчутна втрата», — зазначив він.

Представник ГУР наголосив, що це був сигнал всім російським солдатам, яких змушують воювати. За його даними, тільки за останній тиждень росіяни перекинули війська в Запорізьку область та під Херсон, а також на схід України.