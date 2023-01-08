«Укренерго»: Через мороз зростає дефіцит електроенергії

Через морозну погоду зростає рівень споживання електроенергії, що спричинює її дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомила компанія «Укренерго».

«Для забезпечення балансу «виробництво — споживання» до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються», — повідомили в компанії.

Споживачів закликали розумно використовувати електроенергію та почергово користуватися енергоємними приладами. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.