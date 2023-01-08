У турецькій Анталії зафіксували найвищу за 92 роки середньомісячну температуру

У турецькій Анталії середня температура грудня стала рекордною за останні 92 роки.
Про це повідомляє CNN Turk.
Середня максимальна температура в грудні досягла +19,1 °С вперше з моменту початку вимірювань у 1930 році. Попередній рекорд зафіксували у 1960 році. Він становив +18,8 °С.
Найвища температура у грудні досягла +22,2 °С, а найнижча становила +4,2 °С. Зазначається, що температура підвищилася через хвилю спеки, яка тривала в грудні минулого року по всій країні.
- Улітку 2021 року в Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. До гасіння пожеж залучили літаки, безпілотники, вертольоти, сотні пожежних машин і тисячі пожежників. Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха. Він також повідомив про затримання підозрюваного в підпалі лісів.
- Пізніше відповідальність за масштабні лісові пожежі в Туреччині, за інформацією ЗМІ, взяла на себе організація «Діти вогню», повʼязана з терористичною Робочою партією Курдистану