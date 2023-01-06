Міністерство оборони України: росія за 9 років війни жодного разу не дотримувалася перемирʼя

За останні девʼять років війни російська армія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я.

Дані 6 січня оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

з 18:00 05 вересня 2014 року;

з 00:00 15 лютого 2015 року;

з 00:00 01 жовтня 2015 року;

з 00:00 30 квітня 2016 року (великоднє перемирʼя);

з 00:00 01 вересня 2016 року (шкільне перемирʼя);

з 00:00 24 грудня 2016 року (новорічне перемирʼя);

з 00:00 24 червня 2017 року (хлібне перемирʼя);

з 00:00 25 серпня 2017 року (шкільне перемирʼя);

з 00:00 23 грудня 2017 року (новорічне перемирʼя);

з 00:00 05 березня 2018 року;

з 00:00 30 березня 2018 року (великоднє перемирʼя).

Усі ці спроби встановити перемирʼя були зірвані.

Потім, під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Утім, їхні результати були аналогічними. Так, 27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню», однак він тривав пів години.