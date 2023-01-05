Путін доручив запровадити «різдвяне перемирʼя»

Президент росії володимир путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

Про це Кремль оголосив 5 січня.

На цю пропозицію відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що росія має залишити окуповані території — «лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемирʼя».

До цього з ідеєю «різдвяного перемирʼя» виступив патріарх Російської православної церкви Кирил. На що в Офісі президента України відповіли: «РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемирʼя» — цинічна пастка й елемент пропаганди».