ДБР обшукало будинок херсонського колаборанта Володимира Сальдо

Державне бюро розслідувань провело обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо.

Про це ДБР повідомило 6 січня.

У його маєтку та за місцем проживання поплічників знайшли, наприклад, відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в рублях, також знайшли конспекти, в яких нотували особливості законодавства рф та довідки щодо херсонських патріотів і активістів.

У бібліотеці Сальдо знайшли ідеологічні книжки про велику росію. З ідеологічними книжками на кшталт «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях» сусідить посібник «Радость секса. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок.