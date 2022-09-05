СБУ заарештувала активи херсонського колаборанта володимира сальдо

У Житомирській області арештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина колишнього нардепа, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини володимира сальдо.

Про це Служба безпеки України повідомила 6 серпня.

Діяльність компанії була пов’язана з видобутком та обробкою граніту. Прибуток від діяльності сальдо спрямовував на фінансування війни. Арешт наклали на рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки вартістю понад 6 мільйонів гривень. Зараз вирішують питання щодо того, аби передати ці активи в управління державі.