У Києві через похолодання запроваджують ліміти на споживання електрики

Станом на 11:00 6 січня через поступове похолодання в Україні та зокрема в Києві зростає споживання електроенергії. Через це запроваджують ліміти споживання електрики.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Перевищення цих лімітів призводять до аварійних відключень світла, бо пошкоджена росіянами енергосистема не в змозі покрити всі потреби в повному обсязі.
КМВА просить українців розумно споживати електроенергію — це може зменшити імовірність відключень. Українські енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики й опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву. Там є генератори та інше обладнання, щоб люди могли зігрітись, підзарядити гаджети та закипʼятити воду. Також працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.
Кличко опублікував мапу, де можна знайти пункти обігріву.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури.
- 3 січня компанія «Укренерго» повідомила, що завдяки теплій погоді споживання світла знизилося. Електростанції виробляли достатньо електроенергії, щоб покрити навантаження. До того ж, завдяки ясній погоді в ранкові та денні години збільшилося виробництво електроенергії сонячними електростанціями.
- У Київській області від 3 січня запровадили нові графіки стабілізаційних відключень. Для рівномірності відключень світла споживачів поділили на чотири групи замість двох, як було раніше.