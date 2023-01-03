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У Київській області запровадили нові графіки відключень світла. Тепер споживачів поділили на чотири групи

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Київській області відсьогодні діють нові графіки стабілізаційних відключень. Так, для рівномірності відключень світла споживачів поділили на чотири групи замість двох, як було раніше.

Про це компанія ДТЕК повідомила 3 січня.

Нові графіки складаються з трьох категорій:

  • білий колір на графіку — у цей час планується включення світла;
  • сірий колір на графіку — у ці години світла не буде;
  • світло-сірий колір на графіку — можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Російські війська систематично бʼють по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що пережили вже 10 атак. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії.

  • 3 січня компанія «Укренерго» повідомила, що завдяки теплій погоді споживання світла знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити навантаження. До того ж, завдяки ясній погоді в ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.