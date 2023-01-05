Поліція встановила більшість російських військових, які в березні розстрілювали цивільних на Житомирській трасі

Україна встановила більшу частину російських військових, які в березні розстріляли 10 цивільних машин у Київській області. Тоді загинули 13 людей, ще шестеро отримали поранення. Командиру, який керував розстрілом, повідомили про підозру.

Про це Національна поліція України оголосила 5 січня.

Ідеться про батальйонно-тактичні групи зі складу 5 окремої танкової бригади російської армії. Одна група зайняла позицію в селі Березівка Бучанського району, друга — на заправці біля села Мила, теж у Бучанському районі.

Саме друга батальйонно-тактична група скоїла найбільше розстрілів і вбивств на Житомирській трасі. Російські танки розмістилися за заправкою, біля та навпроти неї, перекривши рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, окупанти розстріляли пʼять автомобілів. Тоді загинули семеро українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення.