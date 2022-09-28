Правоохоронці встановили пʼятьох російських військових, які розстріляли в Гостомелі 10 автівок з людьми

Правоохоронці і Служба безпеки України встановили особи пʼяти російських омонівців, які 25 лютого в Гостомелі розстріляли 10 цивільних автівок з людьми.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора і СБУ.

Воєнні злочини вчинили військовослужбовці зведеного загону підрозділів росгвардії, які не змогли виконати бойове завдання із захоплення Києва, відступили в Гостомель і отримали наказ розстрілювати всі автівки, які рухаються.

Окупанти вбили пʼятьох мирних мешканців і поранили шістьох, які намагалися виїхати з міста в бік столиці. Зведенна група окупантів з Кемерова та Новокузнецька стояла в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської. Вони впродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями.

Встановити росіян вдалося за допомогою камер спостереження. Вони ж зафіксували моменти розстрілу, які можна побачити на відео правоохоронців.

Цікаво, що під час розстрілу однієї з автівок росіяни випадково застрелили свогож військового, який опинився на лінії вогню.

Слідчі встановили, що кожен легковий автомобіль отримав щонайменше по 36 влучань. В одну з автівок росіяни взагалі випустили 178 куль.

Встановлено, що злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців по Красноярському краю, його заступник і заступник начальника управління росгвардії по Красноярському краю. Їх уже ідентифіковані. Також встановлені особи двох солдатів, які виконували наказ.

Пʼятьом загарбникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 КК (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).