Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня за період незалежності

У 2022 році росія транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу. Це найнижчий обсяг за час незалежності України від 1991 року.

Про це пише профільне видання ExPro Consulting.

Порівняно з 2021 роком обсяг транзиту російського газу скоротився більш ніж удвічі — з 41,6 млрд кубометрів.

Головна причина різкого скорочення транзиту — це війна.

За довгостроковим контрактом росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, але використала тільки половину. Довгостроковий контракт, укладений на 2020—2024 роки, передбачає, що рф повинна оплачувати весь заброньований обсяг.

Загалом минулого року росія транспортувала газ через Україну до чотирьох країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії. Найбільше газу йшло до Словаччини — майже 16,5 млрд кубометрів, що на 40% менше, ніж у 2021 році. До Молдови прокачали 2,5 млрд кубометрів газу (-21%).

На початку минулого року ще були постачання російського газу до Польщі — 1 млрд кубометрів (-65%) та до Румунії — 0,4 млрд кубометрів (-10%), однак уже з травня ці країни відмовилися від російського газу.