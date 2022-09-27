Польща стала повністю незалежною від російського газу. В країні відкрили Балтійський газопровід

У Польщі відкрили Балтійський газопровід, яким до країни постачатиметься газ з норвезького шельфу через територію Данію.

Участь в урочистій церемонії серед інших взяли президент та прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда і Матеуш Моравецький, а також глава уряду Данії Метте Фредеріксен.

Дуда наголосив, що цей газопровід дає країні незалежність від російського газу, оскільки рф «закрутила кран» в Ямальському газопроводі.

Своєю чергою прем’єр Данії Фредріксен зазначила, що Копенгаген підтримує санкції проти росії, а Європа має зробити все можливе, щоб росія не могла використовувати енергетику як зброю проти Європи.

«путін не може перемогти в цій війні. Ми продовжуватимемо надавати нашу велику і спільну підтримку Україні, разом ми призведемо до поразки режиму путіна», — наголосила вона.