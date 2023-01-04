Президент Румунії попросив Україну переглянути закон про нацменшини

Президент Румунії Клаус Йоганніс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським закликав Україну переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини. Це питання є серед вимог для подальшого руху Києва в ЄС.
Про це йдеться в пресрелізі Офісу румунського президента за підсумками розмови.
У звʼязку з цим питанням міністри закордонних справ України та Румунії проведуть двосторонні переговори.
В Офісі президента Румунії стверджують, що український лідер «висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії».
Також румунський президент засудив атаки росії на цивільні обʼєкти та критично важливу інфраструктуру в Україні, які є воєнними злочинами відповідно до міжнародного гуманітарного права, та наголосив, що Румунія продовжить підтримувати Україну.
У повідомленні Зеленського у Twitter зазначається, що лідери обох держав узгодили «кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі», а також обговорили «формулу миру» та питання двостороннього порядку денного.
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон «Про національні меншини (спільноти) України», який присутній у так званому євроінтеграційному пакеті». Закон має вдосконалити реалізацію прав національних меншин і засади державної політики щодо них. Зокрема, йдеться про права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин, на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо.
- Закон доопрацьовували на основі висновку Ради Європи та у співпраці з її експертами. Наразі він очікує підпису президента України.
- Водночас Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що безуспішно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило невдоволення низкою його положень.