Парламент ухвалив закон про національні меншини — це одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини, це одна з головних вимог до кандидатства України у Європейському Союзі.
Закон має вдосконалити реалізацію прав національних меншин і засади державної політики щодо них. Зокрема ідеться про права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин, на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо.
Закон доопрацьовували на основі висновку Ради Європи та в співпраці з її експертами.
- 30 серпня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про медіа. Його ухвалення є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.
- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Україна планує виконати їх до кінця 2022 року. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи в країнах, аби вони відповідали необхідним критеріям для повноцінного членства в ЄС.