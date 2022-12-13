Парламент ухвалив закон про національні меншини — це одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини, це одна з головних вимог до кандидатства України у Європейському Союзі.

Закон має вдосконалити реалізацію прав національних меншин і засади державної політики щодо них. Зокрема ідеться про права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин, на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо.

Закон доопрацьовували на основі висновку Ради Європи та в співпраці з її експертами.