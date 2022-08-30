Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медіа. Це одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ

Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про медіа. Його ухвалення є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.

Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 233 нардепи: 179 голосів дала фракція «Слуга народу», ще по 12 — «Платформа за життя та мир», «Відновлення України» та група «Довіра», також підтримали законопроєкт сім нардепів від «За майбутнє», шість від «Батьківщини» та 5 позафракційних. Депутати від «Голосу» та «Європейської солідарності» були проти чи утрималися.

Також нардепи продовжили термін подання поправок до цього документу до 21 дня.

Законопроєкт про медіа зареєстрували ще в 2019 році, однак у 2020-му він навіть не пройшов перше читання. Тепер його доопрацювали та знову подали на розгляд.

Законопроєкт пропонує запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів і різних вебплатформ. Окремий розділ законопроєкту присвячений мовленню громад (community media) — третьому сектору мовлення, що існує в Європі паралельно із суспільним і комерційним. Також документ передбачає розширити повноважень регулятора — Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Документ має привести українське законодавство до вимог Аудіовізуальної директиви ЄС.

Низка медійних організацій, видань і блогерів заявляли, що закон порушує право на свободу слова. Положення закону передбачає можливість скасувати реєстрацію медіа через порушення або недопущення Нацради до перевірки. Також вони заявили, що законопроєкт надає право Нацраді, правоохоронним і фіскальним органам перевіряти всю діяльність медіа, зокрема фінансову. Закон, на їхню думку, може наділити органи влади повноваженнями щодо «встановлення правди».