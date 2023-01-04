Фонд гарантування подав позов проти бізнесмена Костянтина Жеваго на майже 46 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов проти колишнього народного депутата, акціонера АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Фонд хоче стягнути з Жеваго майже 46 мільярдів гривень для відшкодування збитків банку та його кредиторів.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Там пояснили, що цей крок став можливим завдяки отриманим документам і доказам, які зібрав Високий суд Англії та Уельсу. Суд визнав наявність достатніх підстав для арешту активів Жеваго й отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі в судовому процесі в Україні.
«Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів улітку 2022 року і почали готуватись до процесу в Україні. У нас міцна доказова база — понад 7 тисяч оригіналів і копій документів, листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом майже 300 тисяч сторінок», — зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.
- Жеваго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит».
- 28 грудня 2022 року його затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах. Наступного дня його відправили під екстрадиційний арешт. Вирішується питання про його повернення до України.