Ексголова «Роскосмосу» Рогозін надіслав послу Франції осколок, який з нього дістали

Поранений колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін надіслав листа з погрозами послу Франції П’єру Леві, до якого додав осколок від снаряду французької гаубиці Caesar. Цей осколок лікарі витягли з шийного хребця Рогозіна.

Про це Рогозін написав у своєму Telegram.

Він заявив, що осколок 155-мм снаряду пробив йому праве плече і застряг у пʼятому шийному хребці лише за міліметр від того, щоб «убити мене або зробити нерухомим інвалідом».

Рогозін звинуватив Францію у «сотнях смертей на Донбасі» від французької зброї та «найманців», порівняв владу Емманюеля Макрона з маріонетковим урядом Віші та пообіцяв «покарання» країнам НАТО.

«Пане посол, що творить Франція, що ви робите в конфлікті, який розпалили між словʼянськими народами західні політики? Сподіваюся, ви розумієте міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства! Ви ж надзвичайний та повноважний представник Пʼятої Республіки, вам і відповідати. А осколок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати президенту Франції Емманюелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО», — написав Рогозін.