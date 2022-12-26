Пораненому ексголові «Роскосмосу» рогозіну загрожує параліч, якщо не витягти уламок. Але зробити це «теж проблема»

Пораненому колишньому очільнику «Роскосмосу» дмитру рогозіну загрожує параліч, якщо медики не витягнуть з нього уламок. Але зробити це «теж проблема».

Про це пише РБК.

Рогозіна вже доставили до лікарні у Москві, де 26 грудня йому проведуть операцію.

Він розповів, що уламок залишився у шийному відділі хребта, і якщо його не витягти — може бути параліч. Раніше рогозін розповідав, що розмір уламка — 8 х 6 мм.

Після звільнення з «Роскосмосу» рогозін створив та очолив групу військових радників «Царские волки», які зараз працюють на Донбасі та навчають російських окупантів. Раніше російські ЗМІ писали, що кремль планував створити з усіх анексованих територій України окремий російський федеральний округ і призначити саме рогозіна його очільником.