Кабмін оновив правила військового обліку: що змінилося

Кабінет міністрів ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні. Він передбачає низку нововведень для військовозобовʼязаних.

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну під № 1487.

Сам документ ухвалили ще 30 грудня, але опублікували лише 3 січня. Більшість норм військового обліку залишилися без змін, але є кілька нововведень.

Тепер у постанові згадується портал «Дія». Військовозобовʼязані можуть передавати про себе дані військкоматам через цей портал, зокрема під час зміни місця проживання.

Також військовий облік набуде різних видів: персонально-якісний, персонально-первинний та персональний. Персонально-якісний облік вестимуть військкомати, персонально-первинний — органи місцевої влади, а персональний — підприємства, установи, державні органи, навчальні заклади, де працює або навчається військовозобовʼязаний.

Крім цього, військовий облік поділять на загальний та спеціальний. У загальному обліку будуть ті військовозобовʼязані, які не мають броні, а в спеціальному — ті, які мають бронь. На військовий облік також почнуть брати з 16 років (раніше було з 17).

Що стосується жінок, то на військовий облік мають стати лише ті, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність. Усі інші можуть зробити це лише за бажанням.